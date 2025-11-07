Sivil Polis Dolandırıcılarına 7 Yıl Hapis Cezası

Adana'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp bir kişinin evinden ziynet eşyalarını alan 2 sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 1'er ay hapis ve 30'ar milyon lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.O. ve M.K. ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "patates hat" üzerinden H.Z'nin cep telefonunu arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtıp müştekinin adının kentte sahte dolar ve ruhsatsız silah satışında geçtiği ve bu nedenle gizli soruşturma yürüttükleri yalanını söylediklerini belirtti.

Sanıkların müştekinin evine giderek H.Z'ye ait 276 cumhuriyet altını, 12 bilezik, 11 küpe ve 5 yüzüğü teslim aldıklarını kaydeden savcı, M.O. ve M.K'nin "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraat talep etti.

Müşteki H.Z'nin avukatı ise zararlarının giderilmediğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.O. ve M.K'yi "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 1'er ay hapis ve 30'ar milyon lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.