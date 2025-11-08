Haberler

Siverek'teki Silahlı Kavga: 6 Zanlı Tutuklandı

Siverek'teki Silahlı Kavga: 6 Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan ve Deniz Örnik'in yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
O kentte acı olay! Hamile kadın ölü bulundu

O kentte acı olay! Hamile kadın ölü bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 641.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.