Siverek'teki Silahlı Kavga: 6 Zanlı Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Gülabibey Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan ve Deniz Örnik'in yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.