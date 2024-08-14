Siverek'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır ve 2 otomobil karıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 tırla 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Ayvanat Mahallesi Said Nursi Bulvarı'nda, Mehmet Emin Ayaz'ın idaresindeki 21 ABV 991 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Sıdık Hançer yönetimindeki 07 AKH 754 plakalı otomobil, Ahmet Kabataş'ın kullandığı 66 KL 263 plakalı otomobille Murat Baltacı idaresindeki 38 GA 687 plakalı tıra çarptı.
Kazada, Ahmet Kabataş, Sıdık Hançer ve Eşref Güneş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.