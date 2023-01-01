SİVEREK'TE YENİ YILA YİNE HAVAYA ATEŞ AÇARAK GİRDİLER
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar, yeni yıla yine havaya ateş açarak girdi.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar, yeni yıla yine havaya ateş açarak girdi. İlçede saatler 00.00 gösterdiğinde her yıl uygulanan yeni yıl kutlamasını değiştirmeyen vatandaşlar, evlerinin balkon ve çatılarından dakikalarca havaya ateş etti. Yoğun silah sesinin duyulduğu ilçedeki yeni yıl kutlamalarında ilk gelen bilgilere göre yaralanan olmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel