SİVEREK'TE YENİ YILA YİNE HAVAYA ATEŞ AÇARAK GİRDİLER Güncel Haberler ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar, yeni yıla yine havaya ateş açarak girdi. ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar, yeni yıla yine havaya ateş açarak girdi. İlçede saatler 00.00 gösterdiğinde her yıl uygulanan yeni yıl kutlamasını değiştirmeyen vatandaşlar, evlerinin balkon ve çatılarından dakikalarca havaya ateş etti. Yoğun silah sesinin duyulduğu ilçedeki yeni yıl kutlamalarında ilk gelen bilgilere göre yaralanan olmadı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Siverek Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SİVEREK'TE YENİ YILA YİNE HAVAYA ATEŞ AÇARAK GİRDİLER - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.