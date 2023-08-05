Siverek'te Yaya Tır Çarpması Sonucu Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.