Siverek'te Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir yaya yaralandı. Olay, B.B'nin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
A.Ö. (46) idaresindeki 51 KP 904 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolunun 3. kilometresinde patates almak için yolun karşısına geçmeye çalışan B.B'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.B, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.