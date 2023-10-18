Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan huzur güven uygulamasında 3 ruhsatsız tabanca, mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siverek'te yapılan huzur güven uygulamasında tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan huzur güven uygulamasında 3 ruhsatsız tabanca, mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar ve şikayetler üzerine, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerin, kahve, kıraathane, kafe tarzı gece geç saatlerde kapanan mekanlara yönelik uygulamasında çok sayıda şahsın üst araması yapıldı.

Metruk bina ve Kalede de denetimlerini gerçekleştiren ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. - ŞANLIURFA