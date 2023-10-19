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Siverek'te yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan asayiş ve huzur denetimlerinde, 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde 4 tabanca, 19 mermi, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan asayiş ve huzur denetimlerinde, 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla başlattığı denetimlere devam ediyor.

İlçe genelinde yürütülen asayiş denetiminde 4 tabanca, 19 mermi, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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