Haberler ›› Güncel ›› Siverek'te yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Siverek'te yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan asayiş ve huzur denetimlerinde, 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde 4 tabanca, 19 mermi, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi bulundu.