Siverek'te yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan asayiş ve huzur denetimlerinde, 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde 4 tabanca, 19 mermi, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi bulundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan asayiş ve huzur denetimlerinde, 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla başlattığı denetimlere devam ediyor.
İlçe genelinde yürütülen asayiş denetiminde 4 tabanca, 19 mermi, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel