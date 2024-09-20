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Siverek'te Yakıt Tankeriyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Siverek'te Yakıt Tankeriyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Musa Akpınar idaresindeki 07 YU 123 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 8. kilometresinde yakıt tankeriyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Meliha, Ebubekir ve Mustafa Akpınar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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