Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

Siverek'te Vinç Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen vincin neden olduğu kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Karacadağ kara yolu 10. kilometresindeki güneş enerji sistemleri için yerleştirilen beton direklere elektrik teli çeken Kadir Kılıç (24) ve Muhammet Durak (30) vince çıktı.

Çalışma esnasında vincin devrilmesi sonucu Kılıç ve Durak yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Durak kurtarılamadı.

Tedavisi süren Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
img

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka
img

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı
img

Bu yapılanın tarihte eşi benzeri yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.