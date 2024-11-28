Siverek'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E, A.R, S.K. ve A.A. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.