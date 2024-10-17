Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız av tüfeği, kenevir tohumu, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karakeçi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği, 40 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Ekiplerce gözaltına alınan M.A. (40), işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.