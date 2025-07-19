Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar ve 1951 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığınca Siverek'te gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram kubar esrar, 1951 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını kaydetti.

Paylaşılan görüntüde jandarma ekiplerinin tarlaya ekilen kenevirleri sökmesi ve kenevir yetiştirilmesinde kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı

Eşiyle aşklarının nasıl başladığını ilk kez detaylarıyla anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Attığı imzayla tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.