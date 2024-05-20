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Siverek'te uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1,5 kilogram skunk ile 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 1,5 kilogram skunk ile 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda N.Y., Y.B., İ.Ç., B.G., H.K., E.A. ve H.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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