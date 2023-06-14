Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.