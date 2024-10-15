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Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 254 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ve Selimpınar mahallelerinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 254 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, F.K. ile M.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Siverek Güncel Hukuk

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