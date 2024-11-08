Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 160 Gram Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve 160 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce Fırat Mahallesi'nde belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda S. K. ile R. K. gözaltına alındı.