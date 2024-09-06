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Siverek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar, tabanca ve para ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik Hayriye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 103 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 915 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.B. ve E.G.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Güvenlik Siverek 3-sayfa Güncel

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