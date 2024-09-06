Siverek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik Hayriye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 103 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 915 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.B. ve E.G.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.