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Siverek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bağlar Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S. uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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