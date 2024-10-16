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Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram esrar ve 42 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Hasan Çelebi Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 3 kilogram esrar, 42 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, tabanca ait şarjör ve 8 mermi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 20 bin 650 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 çalıntı motosiklet, 4 cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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