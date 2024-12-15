Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 17 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alınırken, 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Vali Hasan Şıldak, mücadeleye halkın desteğinin önemini vurguladı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.
Bu kapsamda Siverek'te 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.
Vali Şıldak, "Bütün vatandaşlarımızın bu mücadeleye verecekleri destek çok daha başarılı sonuçlar getirecektir." ifadesini kullandı.