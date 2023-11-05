Siverek'te Turşu Tenekesinde Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda turşu tenekesi içerisine gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda turşu tenekesi içerisine gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda turşu tenekesi içerisine gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel