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Siverek'te Turşu Tenekesinde Skunk Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda turşu tenekesi içerisine gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda turşu tenekesi içerisine gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda turşu tenekesi içerisine gizlenmiş 4 paket halinde 1 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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