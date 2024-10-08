Siverek'te Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı 45 yaşındaki Kafur Kaplan hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kemal S. idaresindeki 63 ADD 691 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kafur Kaplan'a (45) çarptı.
Ağır yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.