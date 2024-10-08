Siverek'te Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (63) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.