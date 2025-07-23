Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nail Akkoyun (32) idaresindeki 26 AEA 186 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Adnan Çetraz yönetimindeki 06 GA 3392 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Akkoyun ile otomobillerde bulunan Semra Çetraz (27), Abdulkadir Kılıç (62), Sabiha Çetraz (21) ve Ali Sait Çetraz (4) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulkadir Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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