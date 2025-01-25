Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Siverek-Diyarbakır kara yolu 5'inci kilometresinde Ömer Faruk Vural idaresindeki 33 ATG 358 plakalı hafif ticari araç, yabancı plakalı bir tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Vural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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