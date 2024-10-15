Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan Şahin idaresindeki 46 BG 657 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki Mahmut Koçak hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.
Sürücü Şahin, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.