Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 1 kişi ölürken biri ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza Siverek-Adıyaman karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa İren idaresindeki 63 EE 089 plakalı araç, Mizbeh Beşkat idaresindeki 02ACU 559 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte, otomobillerde bulunan Sinan İren Halime Beşkat Ayşe Çelik yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ağır yaralan Mustafa İren doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mustafa İren'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazada yaralanan Halime Beştaş'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.