Siverek'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Siverek-Diyarbakır kara yolunda Ahmet Günel (66) idaresindeki 60 HL 708 plakalı otomobil ile H.K. (37) yönetimindeki 42 JL 309 plakalı tır, Yuvar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan İbrahim Ertaş'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Günel, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.