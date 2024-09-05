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Siverek'te Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EAA 767 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde Tahsin Tepe idaresindeki 47 ACY 107 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Mehmet Özelçi (49), Mehmet Dönmez (57), Şeyhmus Tepe (47) ve Mehmet Özelçi (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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