Siverek'te Tarihi Eser Operasyonu: 40 Sikke ve Damga Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde bir adreste tarihi eser bulunduğunu belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreste yapılan aramada, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ile 1 damga, 1 tabanca, 12 mermi ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
