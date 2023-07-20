Siverek'te su boru hattı kazısında göçük: İşçi yaralı olarak kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su boru hattı kazısında çalışan işçinin üzerine çöken göçük altından yaralı olarak kurtarıldı. İşçi, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su boru hattı kazısında çalışan işçinin üzerine çöktü, işçi göçük altından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre Fırat içme suyu projesinde, boru hattı kazısında çalışan İ.A. (33) toprak kayması nedeniyle, göçük altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA