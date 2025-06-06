Siverek'te Silahlı Kavga Soruşturmasında 3 Tutuklama

Siverek'te Silahlı Kavga Soruşturmasında 3 Tutuklama
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu bir kişinin ölümüne yol açan olayda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde 2 Haziran'da silahlı kavgada hayatını kaybeden Şeyhmus Herdem (34) olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince kaçan şüphelilerin kaldıkları adresler belirlendi.

Ekiplerce belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan N.M. Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsalında hayvan otlattığı sırada, M.S, A.A, N.K, M.D. ve C.B. ise Siverek'te adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.M, M.S. ve A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde 2 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada ağır yaralanan Şeyhmus Herdem (34), kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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