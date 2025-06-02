Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 34 yaşındaki Şeyhmus Herdem hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Şeyhmus Herdem (34) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Herdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.