Siverek'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Şeyhmus Herdem (34) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Herdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.