Siverek'te Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan N.M. ve A.E. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polis mahallede güvenlik önlemi aldı.