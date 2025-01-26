Siverek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 tüfek, gece görüş gözlüğü, 7 şarjör ve 226 mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Vali Hasan Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Siverek ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.
Aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 1 gece görüş gözlüğü, farklı silahlara ait 7 şarjör ve 226 merminin ele geçirildiğini bildiren Şıldak, 2 zanlının gözaltına alındığını ifade etti.
Şıldak, işlemleri tamamlanan 2 zanlının tutuklandığını aktardı.