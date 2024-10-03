Siverek'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Taşıkara ve Yalankoz mahallelerinde 3 adrese yapılan operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 9 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 144 mermi ele geçirildi.

Ekipler, K.G, M.G, H.M, S.K. ve K.B'yi gözaltına aldı.