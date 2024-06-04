Siverek'te silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 718 mermi ve 13 şarjör ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 6 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 718 mermi ve bu silahlara ait 13 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.