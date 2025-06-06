Siverek'te Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siverek'te Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ferhat Akbulut yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Pusu kuran kişilerin otomatik silahlarla açtığı ateş sonucu Ferhat Akbulut (43), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bayırözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Bayırözü Mahallesine giden Ferhat Akbulut yönetimindeki 34 LC 0430 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Akbulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akbulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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