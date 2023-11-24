Siverek'te Şehit öğretmenler unutulmadı Öğretmenler Gününde Filistinli şehit öğretmen ve öğrenciler anıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler gününde, şehit öğretmenler anısına ağaç dikilirken, Filistin'de İsrail'in katliamında şehit olan öğretmen ve öğrenciler anısına...

Siverek'te Şehit öğretmenler unutulmadı

Öğretmenler Gününde Filistinli şehit öğretmen ve öğrenciler anıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler gününde, şehit öğretmenler anısına ağaç dikilirken, Filistin'de İsrail'in katliamında şehit olan öğretmen ve öğrenciler anısına balonlarla Filistin bayrağı yapıldı.

24 Kasın Öğretmenler Günü dolayısıyla Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi tarafından yapılan etkinlik kapsamında, okul idaresi tarafından öğretmenler sınıflarında ziyaret edilerek öğretmenlere gül verildi.

Şehit öğretmenler anısına ağaç dikildi

Öğretmeler günü anısına, okul bahçesinde şehit olan öğretmenler anısına ağaç dikilerek, ağaçlara isimleri takıldı. Şehit öğretmenlerin isimlerinin yanına gül bırakan öğretmen ve öğrenciler, gelecek nesilleri yetiştirmek uğruna şehit olan öğretmenleri andı.

Filistinli şehit öğretmenler unutulmadı

Öğrenciler tarafından İsrail katliamında şehit olan yüzlerce öğretmen ve binlerce öğrenciyi anmak amacıyla, balonlarla Filistin bayrağı yapılarak Filistinli şehit öğretmen ve öğrenciler de anıldı.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Şeyhmus Yeniköy," Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü, biz okul olarak bugünün anlam ve önemini belirleyen bazı etkinlikler yapmayı planladık. Bu etkinliklerimizden bazıları ders esnasında öğretmen arkadaşlarımıza canlı gün takdim ettik, sonra öğretmenler odasında yaş pasta kestik daha sonra Filistin'deki İsrail'in katliamında şehit olan Filistinli öğretmen ve öğrencileri anmak için küçük bir etkinlik yaptık ve şehit Öğretmenlerimiz anısını yaşatmak için, onların anısına ağaç diktik" dedi.

İlk öğretmenler günü heyecanını yaşadığını belirten Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Yeşim Kaya, "Başta başöğretmenimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleri günü olmak üzere, tüm öğretmenleri gününü kutluyorum, iyi ki öğretmenim, öğretmen olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mira Nur Büyükbayram, " 24 Kasım Öğretmenler günü için bir hazırlık yaptık ve öğretmenlerimize gül, karanfiller dağıttık ve ayrıca Filistin'deki kardeşlerimiz için de orada şehit olan öğretmen ve öğrencileri anmak için balonlarla Filistin bayrağını yaptık. Filistin'de şehit olan tüm Filistinli öğretmen, öğrenci ve halkına Allah'tan rahmet diliyor, İsraillin yaptığı katliamı da bu vesileyle kınıyoruz" diye konuştu.