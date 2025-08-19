Siverek'te Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Siverek-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.B. (40) idaresindeki 34 JE 8777 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almazken araçtaki N.K. (56) ve Ç.B. (60) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.