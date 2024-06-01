Siverek'te sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın Diyarbakır'da tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 50 yaşındaki kadın, Diyarbakır'da tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Kulaksız Mahallesi'nde yaşayan N.G, sokaktaki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden yakınları tarafından kurtarılan N.G, baldırından yaralandı.

Yakınları tarafından otomobil ile Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik polis kontrol noktasında getirilen yaralı, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

N.G, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.