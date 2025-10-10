Haberler

Siverek'te Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polislerin bulunduğu aracın otomobille çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Emin D'nin kullandığı 63 AD 332 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında Mustafa K. idaresindeki 63 ER 647 plakalı sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada polis memurları Mustafa K. ve Erkan A. ile diğer otomobildeki Edip D. ve Ayser D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
