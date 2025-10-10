Siverek'te Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polislerin bulunduğu araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 4 kişi yaralandı.

Emin D'nin kullandığı 63 AD 332 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında Mustafa K. idaresindeki 63 ER 647 plakalı sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada polis memurları Mustafa K. ve Erkan A. ile diğer otomobildeki Edip D. ve Ayser D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.