Siverek'te park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Polatoğlu idaresindeki 33 AIU 590 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda park halindeki 63 ADU 732 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polatoğlu'nun cenazesi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.