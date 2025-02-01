Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Sefer Rüzgar Şirin, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
G.A. idaresindeki 51 ACE 490 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sefer Rüzgar Şirin'e (13) çarptı.
Ağır yaralanan Şirin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.