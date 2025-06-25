Siverek'te Otomobil-Traktör Çarpışması: 1 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.H. (19) idaresindeki 10 AIB 415 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolu 8'inci kilometresinde S.G. (37) yönetimindeki 63 EM 729 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü S.G, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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