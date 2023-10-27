Siverek'te otomobil tarlaya devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL TARLAYA DEVRİLDİ: 7 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sadık Yakar (27) yönetimindeki 06 DA 5559 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü ile birlikte otomobilde yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.