Siverek'te Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.K. (41) idaresindeki 06 MNT 15 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.