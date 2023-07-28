Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Y. idaresindeki 16 AJC 700 plakalı otomobil, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yakup Yüksekyayla, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yüksekyayla'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yaralı yakınları hastaneye akın etti.