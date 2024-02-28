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Siverek'te otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hıdır Güven (22) yönetimindeki 63 AEL 709 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde refüje çarptı.

Kazada, araçta bulunan Rahime (85), Zeynep (65), Remziye (32), İlknur (8) ve Mustafa Yusuf Güven (82) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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